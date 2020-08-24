Разыскивается мужчина, скрывающийся от правосудия

Отделом МВД России по Кондопожскому району разыскивается скрывшийся от городского суда Бирилло Александр Юрьевич 1994 года рождения, житель города Кондопога.

Он обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба ( п. "В" части 2 статьи 158 УК РФ).

Есть основания полагать, что разыскиваемый Бирилло Александр Юрьевич скрывается на территории города Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать значимые сведения по номерам телефонов: 8-953-544-27-69, 8 (814-51) 209-12.

Конфиденциальность гарантируется.