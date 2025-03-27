Развратник со стажем попался за содеянное в лесу с двумя девочками

Нездоровая тяга к малолетним вновь привела жителя Карелии в суд. Костомукшанин совершил неприличные действия и поплатился. Дети обо всем рассказали.

В середине августа 2024 года житель Костомукши совершил в лесном массиве города развратные действия в отношении двух девочек, сообщили в СК. Дети рассказали родителям.

В СК сообщили, что попавшийся костомукшанин имел неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. На него завели уголовное дело за развратные действия. Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 7 лет. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда.