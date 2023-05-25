Разворот на сложном перекрестке в Петрозаводске запретили

С 25 мая на Древлянке вступили в силу несколько изменений для водителей.

Для автомобилистов, следующих от ТРК «Лотос-Плаза», напротив дома №45 теперь запрещен поворот налево в сторону перинатального центра на Сыктывкарскую. В ста метрах от этого места есть еще один разворот. Также напротив Олимпийского сквера по нечетной стороне Лесного проспекта запретили остановку.

В мэрии столицы Карелии необходимость изменений объяснили снижением аварийности. // фото скриншот с камеры наблюдения CityLink/ пресс-центр администрации города