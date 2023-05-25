25 мая 2023, 09:45
Разворот на сложном перекрестке в Петрозаводске запретили
С четверга на Древлянке вступили в силу новые ограничения для водителей
С 25 мая на Древлянке вступили в силу несколько изменений для водителей.
Для автомобилистов, следующих от ТРК «Лотос-Плаза», напротив дома №45 теперь запрещен поворот налево в сторону перинатального центра на Сыктывкарскую. В ста метрах от этого места есть еще один разворот. Также напротив Олимпийского сквера по нечетной стороне Лесного проспекта запретили остановку.
В мэрии столицы Карелии необходимость изменений объяснили снижением аварийности. // фото скриншот с камеры наблюдения CityLink/ пресс-центр администрации города