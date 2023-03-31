31 марта 2023, 14:42
Разбитую дорогу в Карелии не хотели ремонтировать до решения суда
Администрацию сельского поселения в Пудожском районе обязали привести в порядок дорогу
Состояние автодороги в поселке Шала Пудожского района вызвало недовольство не только у его жителей. Прокуратура сочла, что безопасность движения нарушена, сообщили в надзорном ведомстве.
После проверки прокурор подал в суд иск к администрации Шальского сельского поселения.
Он просил обязать власти установить знаки на опасном участке протяженностью 450 метров, отремонтировать дорожное полотно, укрепить обочину и установить барьерное ограждение на примыкающем к руслу реки Водла отрезке.
Суд удовлетворил заявленные требования и обязал администрацию произвести необходимые работы до 1 сентября. Прокуратура района взяла исполнение решения на контроль. // фото: pixabay.com