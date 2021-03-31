Райффайзенбанк запустил агентский кабинет

Новые клиенты Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса могут получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ полностью онлайн.

Отправить заявку на гарантию можно с помощью агента без визита в отделение и участия менеджера банка – через агентский кабинет. Клиенту достаточно подписать заявку усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) директора. Гарантия будет выпущена без открытия расчетного счета и полностью в электронном виде. В подтверждение выпуска гарантии агент и клиент получают документ, подписанный УКЭП банка, и выписку из реестра банковских гарантий.

«Получение гарантии надежного банка – важный этап в совершении сделок для малого бизнеса. Мы сделали процесс цифровым и полностью автоматизированным, что позволяет клиенту получить гарантию быстро и просто. Наше конкурентное преимущество в дистанционном обслуживании малого и микро бизнеса — качественный, быстрый и удобный удаленный сервис в сочетании с признанной надежностью банка»

- отметила Татьяна Токар, руководитель направления по развитию кредитования малого и микро бизнеса Райффайзенбанка.

Сейчас агентами могут стать физические лица. Для первых агентов Райффайзенбанк предлагает повышенное комиссионное вознаграждение. Зарегистрироваться в агентском кабинете и узнать об условиях сотрудничества можно на сайте.