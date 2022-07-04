04 июля 2022, 10:17
Распродажа со складов IKEA начнется 5 июля
Как и где купить товары уходящей из России компании
Шведская компания IKEA начнет распродажу остатков товаров 5 июля. Об этом сообщили на официальном сайте магазина.
Купить товары можно будет только онлайн. Распродажа продлится до тех пор, пока не опустеют склады. При этом скидок по карточке IKEA Family не предусмотрено, а некоторые товары будут продавать лишь в комплекте.
Доставлять их будут только там, где есть магазины IKEA и за 50 километров от этих городов. Сеть работает в Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе. // Фото: Pxfuel.com