Раритетный автомобиль сгорел на подземной парковке в Петрозаводске

Днем 20 июля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Чапаева. Оказалось, что на подземной парковке горела машина.

На борьбу с огнем ушло несколько минут. В результате возгорания в автомобиле «Москвич 403» был поврежден салон.

Кому принадлежит раритетные автомобиль и причину пожара, устанавливают специалисты. Известно, что «Москвич» стоит на парковке безвыездно уже не один год. Проводится проверка. // фото unsplash.com