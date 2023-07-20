Мошенник в Карелии взял у клиентки деньги за ремонт и не сделал его

Мошенник из Петрозаводска создал в соцсети группу и стал рекламировать свои услуги по ремонту квартир и домов. На свою беду ему поверили жительница Муезерского района и пострадала, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Он взял с женщины предоплату за ремонт дома в августе 2021 года, сумма составила 12 тысяч рублей. При этом никаких работ злоумышленник не провел и не собирался этого делать. Об этом мужчина рассказал в судебном заседании.

Деньги он потратил на личные нужды. Правда, когда возбудили уголовное дело и задержали его – вернул. Суд приговорил мошенника к двум годам лишения свободы условно. // фото: Maria_Domnina/ pixabay.com