20 июля 2023, 21:37
Мошенник в Карелии взял у клиентки деньги за ремонт и не сделал его
Жителя Петрозаводска осудили условно за обман жительницы Муезерского района
Мошенник из Петрозаводска создал в соцсети группу и стал рекламировать свои услуги по ремонту квартир и домов. На свою беду ему поверили жительница Муезерского района и пострадала, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Он взял с женщины предоплату за ремонт дома в августе 2021 года, сумма составила 12 тысяч рублей. При этом никаких работ злоумышленник не провел и не собирался этого делать. Об этом мужчина рассказал в судебном заседании.
Деньги он потратил на личные нужды. Правда, когда возбудили уголовное дело и задержали его – вернул. Суд приговорил мошенника к двум годам лишения свободы условно. // фото: Maria_Domnina/ pixabay.com