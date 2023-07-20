Медведь на Ямале ворвался в чум и едва не разодрал спавшую семью

Житель Ямала защищал свою семью от медведя, который ворвался в чум. Хищник чуть не разорвал его, передает Тelegram-канал Shot.

Утром 55-летний мужчина вышел на улицу и увидел, что на него идет белый медведь. Хищник ворвался в чум и напал на спавших внутри женщину с ребенком.

На помощь жене и приехавшей на каникулы внучке бросился глава семейства Олег Лаптандер. Пока он сдерживал натиск медведя, женщина вывела девочку с другой стороны чума.

В это время мужчина бился с хищником, ему на помощь пришел друг, который отвлек зверя. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранами. // фото: 358611/ pixabay.com