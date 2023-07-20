20 июля 2023, 17:58
Нарушившие права инвалида чиновники в Пудоже ответят перед Бастрыкиным
Следком России возбудил уголовное дело после скандала с жильем для 58-летнего мужчины
В ситуацию с нарушением прав 58-летнего мужчины-инвалида в Пудоже вмешался Следственный комитет России. В отношении должностных лиц возбудили уголовное дело о халатности, сказано на сайте ведомства.
Напомним, после того как аварийный дом снесли, администрация Пудожского района предоставила мужчине временное жилье гораздо меньшей площади. При этом срок расселения обозначили слишком долгий – до 2029 года. После этого прокуратура Карелии подала в суд иск, срок сократили до 2025 года.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю карельского следкома докладывать ему о расследовании лично. // фото: prostooleh/ freepik.com