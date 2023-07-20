20 июля 2023, 16:02
Происшествия

Причины гибели рыбака в Карелии будут выяснять следователи

Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти 37-летнего мужчины

После гибели на Ведлозере 37-летнего жителя Пряжинского района следователи инициировали проверку. Они должны выяснить причину смерти мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, Иван Гурщенков ушел на рыбалку 15 июля из деревни Юргелица и не вернулся.

Его родные обратились за помощью, мужчину искали несколько дней. Тело рыбака обнаружили 19 июля примерно в четырех километрах от берега. // фото: wirestock/ freepik.com

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новости Карелии
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гибель рыбака