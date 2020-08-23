23 августа 2020, 12:47
Спорт

Ралли «Белые ночи 2020» не обошлись без красивых сходов с трассы

В сети появились кадры, как несколько гоночных автомобилей, разбились на автогонках в Карелии

21 и 22 августа в Лахденпохском районе Республики Карелия прошел этап Чемпионата России и финал Кубка Республики Карелия по автомобильному ралли «Белые ночи 2020».

В сети – в паблике «Ралли Белые Ночи 2020 (Rally Spb SZ)» – уже появились видокадры с первого и второго дня соревнований. Несколько автомобилей сошли с дистанции.

1. Видео от Евгения Ильина.

2. «К сожалению Илья Лотвинов тоже оформляет сход на Ралли Белые Ночи 2020, с эпичной рубкой придорожных деревьев», – подписано следующее видео.

3. «Сход Игоря Буланцева. На Ралли Белые Ночи 2020. К сожалению с пробитым колесом машина не хотела поворачивать».

Обсудить
просмотр
173289
Метки: 
ралли
автогонки
ралли Белые ночи
Карелия
Лахденпохский район
новости Карелии
автоспорт