Ралли «Белые ночи 2020» не обошлись без красивых сходов с трассы

21 и 22 августа в Лахденпохском районе Республики Карелия прошел этап Чемпионата России и финал Кубка Республики Карелия по автомобильному ралли «Белые ночи 2020».

В сети – в паблике «Ралли Белые Ночи 2020 (Rally Spb SZ)» – уже появились видокадры с первого и второго дня соревнований. Несколько автомобилей сошли с дистанции.

1. Видео от Евгения Ильина.

2. «К сожалению Илья Лотвинов тоже оформляет сход на Ралли Белые Ночи 2020, с эпичной рубкой придорожных деревьев», – подписано следующее видео.

3. «Сход Игоря Буланцева. На Ралли Белые Ночи 2020. К сожалению с пробитым колесом машина не хотела поворачивать».