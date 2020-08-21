21 августа 2020, 16:53
Спорт

Ралли «Белые ночи 2020» стартовало в Карелии

В двухдневной гонке примут участие около тридцати экипажей

Сегодня в Лахдепохье стартовало традиционное ралли «Белые ночи»: этап Чемпионата России и финал Кубка Республики Карелия по автомобильному ралли.

«Легендарное ралли «Белые ночи» – одно из самых ярких событий в российском автомобильном спорте. Впервые оно состоялось в 1963 году и с тех пор неизменно собирает на старте десятки сильнейших спортсменов из различных регионов России», - отметил на открытии глава района Олег Болгов.

Трасса разделена на два дня и две секции. Ее протяженность  233,74 км, 73,83 км из которых – это дистанция шести скоростных участков.

В гонке принимают участие 28 экипажей из Карелии и Ленинградской области

Гонка завершится 22 августа, тогда же состоится и награждение победителей.

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Белые ночи-2020
лахдепохья
Карелия