Ралли «Белые ночи 2020» стартовало в Карелии

Сегодня в Лахдепохье стартовало традиционное ралли «Белые ночи»: этап Чемпионата России и финал Кубка Республики Карелия по автомобильному ралли.

«Легендарное ралли «Белые ночи» – одно из самых ярких событий в российском автомобильном спорте. Впервые оно состоялось в 1963 году и с тех пор неизменно собирает на старте десятки сильнейших спортсменов из различных регионов России», - отметил на открытии глава района Олег Болгов.

Трасса разделена на два дня и две секции. Ее протяженность 233,74 км, 73,83 км из которых – это дистанция шести скоростных участков.

В гонке принимают участие 28 экипажей из Карелии и Ленинградской области

Гонка завершится 22 августа, тогда же состоится и награждение победителей.