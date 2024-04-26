Радиационный фон оценили в городах Карелии

Уровень радиации измерили в городах Карелии. Данные представил Роспотребнадзор.

По итогам марта самый высокий уровень радиации зафиксирован в Кондопоге, Сортавале и Сегеже со значением в 0,11 мк3в/час.

Самое небольшое значение – в Петрозаводске. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения - 0,09 мкЗв/час. В Сортавале и Костомукше значения составили 0,10 мкЗв/час.

Специалисты отметили, что гамма-фон соответствуют естественным значениям для этих населенных пунктов и не опасен для людей. // фото unsplash.com/ Vladyslav Cherkasenko