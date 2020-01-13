Работы Дали, Шагала и Кандинского выставят в Петрозаводске

В Городском выставочном зале на проспекте Ленина, 26, в Петрозаводске откроется экспозиция «Авангард ХХ век» (0+). На ней представят более 50 цветных литографий, а также информационные стенды, раскрывающие особенности художественного направления и его ответвлений.

География проекта широка: Россия, Франция, Германия, США, Япония, Вьетнам. Посетители увидят Сальвадора Дали, Рене Магритта, Хуана Миро, Марка Шагала, а также произведения менее известных художников.

Посетить выставку можно будет с 17 января по 16 февраля, режим работы со вторника по воскресенье – с 12 до 19.

Фото: vk.com