Работу школьницы из Петрозаводска о горохе представят в Москве

Ученица лицея №13 Петрозаводска София Кирпичникова выиграла республиканский этап конкурс «Юннат» и теперь представит Карелию на всероссийском уровне. Работа девушки была посвящена влиянию подвязки на плодоношение гороха сорта «Фуга», сообщает пресс-служба мэрии.

В нашей республике на конкурс были представлены 12 работ от ребят возрастом 12-17 лет из Медвежьегорского, Прионежского, Сортавальского районов и Петрозаводска.

Финальный этап соревнований юннатов пройдет в заочном режиме. Фото media-manager.starsinsider.com