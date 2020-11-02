02 ноября 2020, 08:05
Общество

Людей из окружения губернатора тестируют на ковид быстрее, чем других

Пока граждане жалуются на недельное ожидание результатов мазков, сотрудников правительственных СМИ на наличие болезни проверяют за считанные часы

Люди, контактирующие с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, регулярно сдают тесты на коронавирус, и результаты им сообщают за считанные часы. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили сразу несколько сотрудников одного из правительственных СМИ.

– Часто бывает так, что мазок берут утром, а результаты известны уже ранним вечером, – рассказал работник одного из правительственных ресурсов на условиях анонимности. Данную информацию подтвердили еще два человека.

По нашим данным, регулярно тестируют и чиновников, которые встречаются с губернатором. При этом прочие граждане массово жалуются на то, что врачи неохотно берут мазки на коронавирус, а если и берут, результатов приходится ждать несколько дней. Из-за этого нередки случаи, когда люди ходят на работу с невыявленным COVID-19.

О том, насколько эффективны предпринимаемые в республике противоэпидемические меры, читайте в большом материале «Разброд и шатание. В Карелии устали бороться с коронавирусом». Фото: med157.ru

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глава Карелии
артур парфенчиков
коронавирус
здравоохранение
чиновники