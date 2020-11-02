Людей из окружения губернатора тестируют на ковид быстрее, чем других

Люди, контактирующие с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, регулярно сдают тесты на коронавирус, и результаты им сообщают за считанные часы. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили сразу несколько сотрудников одного из правительственных СМИ.

– Часто бывает так, что мазок берут утром, а результаты известны уже ранним вечером, – рассказал работник одного из правительственных ресурсов на условиях анонимности. Данную информацию подтвердили еще два человека.

По нашим данным, регулярно тестируют и чиновников, которые встречаются с губернатором. При этом прочие граждане массово жалуются на то, что врачи неохотно берут мазки на коронавирус, а если и берут, результатов приходится ждать несколько дней. Из-за этого нередки случаи, когда люди ходят на работу с невыявленным COVID-19.

О том, насколько эффективны предпринимаемые в республике противоэпидемические меры, читайте в большом материале «Разброд и шатание. В Карелии устали бороться с коронавирусом». Фото: med157.ru