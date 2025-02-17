Работник завода в Петрозаводске серьезно покалечился

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении начальника плавильного участка ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш». Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью работника.

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемый, отвечавший за соблюдение норм охраны труда, привлек к погрузочно-разгрузочным работам сотрудника, не обладавшего необходимыми навыками. При этом начальник участка не контролировал процесс выполнения работ.

В результате нарушений ковш металлической конструкции придавил ногу работника, что привело к тяжким травмам.

Прокуратура также провела проверку соблюдения требований охраны труда на предприятии и внесла директору завода представление об устранении выявленных нарушений. // фото: freepik.com