17 февраля 2025, 17:05
Происшествия

Работник завода в Петрозаводске серьезно покалечился

На «Петрозаводскмаше» работник получил тяжкие травмы из-за нарушений на производстве

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении начальника плавильного участка ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш». Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью работника. 

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемый, отвечавший за соблюдение норм охраны труда, привлек к погрузочно-разгрузочным работам сотрудника, не обладавшего необходимыми навыками. При этом начальник участка не контролировал процесс выполнения работ. 

В результате нарушений ковш металлической конструкции придавил ногу работника, что привело к тяжким травмам. 

Прокуратура также провела проверку соблюдения требований охраны труда на предприятии и внесла директору завода представление об устранении выявленных нарушений. // фото: freepik.com

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«Петрозаводскмаш»