17 февраля 2025, 16:18
На трассе «Кола» в Карелии загорелся автовоз
Инцидент на трассе «Кола»: заклинившие тормоза вызвали пожар в автовозе
На 973-м километре трассы «Кола» в Лоухском районе Карелии произошел пожар в автовозе марки Volvo. Инцидент случился днем 17 февраля, сообщили в Госкомитете Карелии поОЖ и БН.
Причиной возгорания стали заклинившие тормоза, из-за которых воспламенилась резина. На место происшествия выехали шесть огнеборцев из отряда противопожарной службы Лоухского района.
К счастью, пострадавших в результате пожара нет. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН