На трассе «Кола» в Карелии загорелся автовоз

На 973-м километре трассы «Кола» в Лоухском районе Карелии произошел пожар в автовозе марки Volvo. Инцидент случился днем 17 февраля, сообщили в Госкомитете Карелии поОЖ и БН.

Причиной возгорания стали заклинившие тормоза, из-за которых воспламенилась резина. На место происшествия выехали шесть огнеборцев из отряда противопожарной службы Лоухского района.

К счастью, пострадавших в результате пожара нет. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН