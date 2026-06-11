Работа с госконтрактами: возможности для малого и среднего бизнеса

Как получить заемный капитал, чтобы начать работу с госконтрактами

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Государственные корпорации регулярно расширяют свои инвестиционные программы и всё больше привлекают малый бизнес в качестве субподрядчиков для выполнения работ или оказания услуг. Небольшим компаниям проще подстроиться под требования госпредприятий и предложить индивидуальные условия сотрудничества. Но для исполнения госконтракта нужны значительные финансовые вложения на первом этапе и малый бизнес должен заранее предусмотреть такую нагрузку.

Допустим, компания в Петрозаводске выиграла тендер на поставку горячих обедов в городские школы. Владелец бизнеса рассчитал стоимость исполнения контракта до конца года и оценил рентабельность проекта. Но чтобы приступить к реализации, необходимо вложить большие средства, которых нет. Что делать?

На эти цели можно оформить кредит под контракт. Погашение займа будет происходить по мере расчета заказчика за оказанную услугу.

Преимущества контрактного кредитования:

это возможность брать крупные госзаказы;

можно сохранить собственные средства в обороте;

появляются условия для одновременной работы с несколькими крупными контрактами;

гибкие условия кредитования: банк предоставляет заемные средства как сразу после заключения контракта, так и перечисляет траншами по мере выполнения работ.

ПСБ предлагает оптимальное решение — кредит «Без бумаг | Контрактный». Предприниматель может быстро оформить кредит и использовать полученные деньги на покрытие расходов для исполнения госконтракта. После того как компания выполнит все обязательства, заказчик оплатит работу, и из поступивших на счет средств будет погашен кредит. Контрактное финансирование помогает снизить нагрузку на бизнес и выполнить работу в срок.

Новый продукт дополнил линейку кредитов для бизнеса, которые можно оформить онлайн на сайте банка, предоставив только согласие на обработку персональных данных и запрос в Бюро кредитных историй.

В ПСБ бизнесу доступен контрактный кредит на сумму до 50 миллионов рублей по ставке от 15,75%* на срок до 26 месяцев. Кредит оформляется онлайн за пять минут.

Чтобы подать заявку на заем, необходимо просто открыть счет. Эта услуга доступна на сайте ПСБ, она бесплатна. Главное преимущество кредитной линии — быстрота оформления: необходим всего один документ — согласие на проверку кредитной истории.

Решение по кредиту будет принято в течение 24 часов — о нем клиенту сообщат по телефону. Деньги доступны сразу после открытия счета. Банк может предоставить отсрочку погашения на 6 месяцев, в результате чего первые полгода клиент будет платить только проценты от взятой суммы.

Если предприниматель соберется досрочно вернуть ссуду, то сможет это сделать в любое время без посещения офиса — в интернет-банке или мобильном приложении. Никаких дополнительных комиссий при этом не взимается.

Оставить заявку на получение кредита можно на сайте ПСБ, либо обратившись по номеру телефона 8 800 333 03 03.

Всегда рады видеть в офисе банка по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 10. Режим работы в будние дни с 9:00 до 18:00.

* Кредит «Без бумаг | Контрактный». Кредит предоставляется на следующих условиях: цель кредита — на исполнение госконтракта по 44-ФЗ, срок кредита — до 26 месяцев, отсрочка погашения основного долга 6 месяцев с даты выдачи первого транша, процентная ставка — от 15.75% годовых. Минимальная сумма кредита - 1 тыс. руб., максимальная – 50 млн руб. Банком взимается комиссия 1% за открытие кредитной линии. Период использования кредитной линии: 90 дней с даты заключения договора. Порядок погашения: погашение основного долга ежемесячно равными долями после окончания льготного периода. Допускается полное досрочное погашение через интернет-банк. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причины.

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