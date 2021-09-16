Рабочий упал с высоты на Кондопожском ЦБК и покалечился

Работник Кондопожского ЦБК получил серьезную производственную травму. В СУ СКР по Карелии сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Предварительное следствие установило, что сотрудник АО «Кондопожский ЦБК» был в момент ЧП на производственной площадке. Мужчина наступил на решетчатый настил, который не был закреплен.

В результате рабочий упал с высоты порядка трех метров и травмировал голову. Его повреждения оценили как тяжкий вред здоровью.

Следователи проводят действия, направленные на выяснение всех обстоятельств этого инцидента. // Фото: Ирина Нафаня/ Fotokto