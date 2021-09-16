16 сентября 2021, 20:17
Рабочий упал с высоты на Кондопожском ЦБК и покалечился
Следователи возбудили уголовное дело по факту несчастного случая на производстве в Кондопоге
Работник Кондопожского ЦБК получил серьезную производственную травму. В СУ СКР по Карелии сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Предварительное следствие установило, что сотрудник АО «Кондопожский ЦБК» был в момент ЧП на производственной площадке. Мужчина наступил на решетчатый настил, который не был закреплен.
В результате рабочий упал с высоты порядка трех метров и травмировал голову. Его повреждения оценили как тяжкий вред здоровью.
Следователи проводят действия, направленные на выяснение всех обстоятельств этого инцидента. // Фото: Ирина Нафаня/ Fotokto