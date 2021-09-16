16 сентября 2021, 19:17
Петрозаводчанин «сдал» нарушителя правил парковки и лишил автомобиля
Водитель в столице Карелии не нашел своей машины на месте, где ее оставил
Житель Петрозаводска сообщил в Госавтоинспекцию, что водитель «Шевроле» постоянно нарушает правила парковки. В результате автомобилист будет забирать машину со штрафстоянки, сообщили в ГИБДД карельской столицы.
Мужчина привык парковаться около дома № 26 по улице Кирова. Видимо, это надоело кому-то из жильцов. «Доброжелатель» доложил в ГИБДД, что расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся автомобилем меньше трех метров.
Также водитель шел по проезжей части от своего автомобиля на противоположную сторону вне пешеходного перехода.
Утром 16 сентября автоинспекторы зафиксировали нарушение и вынесли постановление об административном правонарушении. Машину эвакуировали на специализированную стоянку. // Фото, видео: источник