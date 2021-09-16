Очередного лихача на встречной полосе остановили в Карелии

Инспекторы ДПС зафиксировали традиционное нарушение на территории Прионежского района. Водитель на «Вольво» гнал по встречной полосе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел на 412-м километре «Колы». Опасный обгон совершил 31- летний мужчина на иномарке. Он проигнорировал и дорожный знак, и разметку.

Водителю грозит штраф в сумме пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В Карелии за восемь месяцев текущего года зафиксировали более 2300 подобных нарушений. Они стали причиной 23 дорожных аварий, в результате которых погибли 11 человек и 37 пострадали.