Рабочий украл из питомника котов стоимостью 2 млн рублей

Из кошачьего питомника в Москве пропали восемь породистых мейн-кунов. По данным Telegram-канала Baza, их стоимость составляет порядка 2,3 миллиона рублей.

Котов разводит женщина, которая параллельно работает в МИД России. Она по службе периодически уезжает в командировки. По возвращении из одной заводчица обнаружила, что семеро питомцев пропали.

Женщина решила, что котов украл рабочий, но когда она потребовала вернуть питомцев, мужчина пригрозил ей разборками криминальных авторитетов.

Стоимость пропавших мейн-кунов составляет примерно 184 тысячи рублей. Еще одного кота рабочий должен был забрать на вокзале и передать хозяйке. Но вместо этого он взял животное себе. Кстати, этот кот самый дорогой и стоит почти миллион рублей.

Заводчица написала заявление в полицию, но мейн-кунов ей не вернули. Похититель опубликовал в Сети объявления об их продаже от имени питомника женщины. // Фото: Kanashi/ unsplash.com