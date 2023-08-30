Пюре с насекомым накормили маленького пациента больницы в Карелии

Мама мальчика рассказала «Петрозаводск говорит» о неприятном инциденте, который произошел с ее маленьким сыном в Детской республиканской больнице.

Женщина обнаружила в пюре насекомое. Она сообщила о находке, но извинений не услышала. Ей предложили просто отодвинуть «чужого» и продолжить трапезу.

«В первый же прием пищи, в день поступления в ДРБ, в тарелке моего сына (1 год 3 месяца) мы нашли какую-то муху или мошку. А вместо извинений и обещаний что-то изменить, нам было рекомендовано просто отодвинуть нашу находку и продолжить дальше есть»,

- рассказала жительница Карелии.

Она намерена сообщить в контролирующие органы о некачественном питании в больнице.

На питание в Детской республиканской больнице жаловались и ранее. В феврале мы рассказывали о недожаренных котлетах, которые давали пациентам. Чуть позже появилась информация о насекомых в каше, тогда была проведена проверка. Жуков не нашли в еде на пищеблоке, но встретили в нескольких тарелках. // фото читательницы «Петрозаводск говорит»/ на главной freepik.com/ user 18526052