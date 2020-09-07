07 сентября 2020, 09:15
Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске
Авария произошла в столице Карелии днем в воскресенье
6 августа на Древлянке произошло ДТП, пострадал ребенок, сообщает ГИБДД Карелии.
«В 12:15 на пересечении Лососинкого шоссе и Лесного проспекта 84-летний водитель автомобиля «Хёндай» отвлекся от управления и совершил наезд на остановившийся перед перекрестком автомобиль «Опель». В результате ДТП травмы получил пассажир Опеля - 5-летний мальчик», - сообщает инспекция.
Ребенку оказана медицинская помощь.