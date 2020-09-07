07 сентября 2020, 09:15
Происшествия

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске

Авария произошла в столице Карелии днем в воскресенье

6 августа на Древлянке произошло ДТП, пострадал ребенок, сообщает ГИБДД Карелии.

«В 12:15 на пересечении Лососинкого шоссе и Лесного проспекта 84-летний водитель автомобиля «Хёндай» отвлекся от управления и совершил наезд на остановившийся перед перекрестком автомобиль «Опель». В результате ДТП травмы получил пассажир Опеля - 5-летний мальчик», - сообщает инспекция.

Ребенку оказана медицинская помощь.

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Карелия