Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске

6 августа на Древлянке произошло ДТП, пострадал ребенок, сообщает ГИБДД Карелии.

«В 12:15 на пересечении Лососинкого шоссе и Лесного проспекта 84-летний водитель автомобиля «Хёндай» отвлекся от управления и совершил наезд на остановившийся перед перекрестком автомобиль «Опель». В результате ДТП травмы получил пассажир Опеля - 5-летний мальчик», - сообщает инспекция.

Ребенку оказана медицинская помощь.