Автоледи из Медвежьегорского района поймали пьяной за рулем

Инспекторы ДПС Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем BMW 35-летнюю автолюбительницу, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает госавтоинспекция Карелии.

Теперь нарушительнице грозит лишение водительских прав и штраф 30000 рублей в соответствии с ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем, а граждан к бдительности. Заметив пьяного водителя, незамедлительно сообщайте все имеющиеся сведения в полицию по телефонам 102 или 112.