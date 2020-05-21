Пятерых пешеходов сбили в мае в Карелии

По данным дорожной полиции, в мае в Карелии произошло 5 наездов на пешеходов. Всего с начала года в республике пешеходы стали участниками 47 аварий.

Одно ДТП закончилось трагически. 76-летний пешеход скончался в больнице. Авария произошла 27 апреля в Петрозаводске, когда пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и в зоне видимости пешеходного перехода.

«ДТП с наиболее тяжкими последствиями для пешеходов чаще всего происходят по вине самих пешеходов, так как водители не ожидают их появления на проезжей части (вне пешеходного перехода, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, в то время когда движение для пеших участников запрещено), зачастую, управляя автотранспортом с повышенной скоростью»,

- говорится в сообщении ГИБДД.