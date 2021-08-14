Пять гостей Карелии, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на трассе

Днем 13 августа на федеральной трассе «Сортавала» в аварию попали приезжие из других регионов. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что ДТП случилось на 272-м километре автодороги.

В 12:30 мужчина на Kia Rio не уступил дорогу Volkswagen Polo, который ехал ему навстречу на нерегулируемом перекрестке. Водитель корейской машины поворачивал с крайней правой полосы налево.

Автомобили столкнулись, пострадали пятеро. Травмы различной степени тяжести получили 37-летний водитель Volkswagen из Санкт-Петербурга, 66-летний водитель Kia и его пассажиры - женщины 38 и 59 лет, 7-летний мальчик. Они все жители Татарстана. // Фото: Госавтоинспекция Карелии