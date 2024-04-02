Пьяный водитель устроил страшную аварию на дороге Петрозаводск-Суоярви

Утром 2 апреля на 125-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, все случилось в 7 утра в Суоярвском районе. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Lada Kalina совершил обгон лесовоза в запрещенном месте и врезался во встречный автомобиль Renault Duster.

В результате аварии пострадали два водителя, а также двое пассажиров Renault. Выяснилось, что водитель отечественного автомобиля был пьян, а водительских прав он никогда не получал.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются детали ДТП. // Фото ГИБДД Карелии