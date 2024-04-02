Жителя Карелии будут судить за убийство товарища на охоте

В Лоухском районе перед судом предстанет 57-летний местный житель. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в январе этого года подозреваемый отправился с товарищами на охоту в районе поселка Пяозерский. В лесу он перепутал своего приятеля с лосем и несколько раз выстрелил в него. Пострадавший умер на месте от полученных ранений.

Свою вину подозреваемый признал и активно помогал следствия. Дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand