Пьяный подросток напал на ребенка у гимназии в карельском городе

В Костомукше агрессивный несовершеннолетний напал на ребенка. Прокуратура пытается добиться компенсации морального вреда для потерпевшего.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года у гимназии в городе горняков. Нетрезвый юноша избил незнакомого подростка и применил к нему удушающий прием. Страдающий астмой мальчик, как отмечают в прокуратуре, испытал физические и нравственные страдания из-за побоев. Конфликт остановили горожане.

Поведение юного агрессора рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Костомукшского округа. Юношу признали виновным и вынесли ему строгий выговор. Прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться компенсации для пострадавшего ребенка.