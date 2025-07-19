Пьяный петрозаводчанин украл бутылку и пытался скрыться

В микрорайоне Первомайский пьяный мужчина зашел в магазин, украл бутылку и сбежал, несмотря на силы сотрудников. Полиция нашла вора и привлекла к ответственности, сообщила пресс-служба МВД по РК.

36-летний мужчина, который уже имел судимости имущественные преступления, зашел в магазин и украл бутылку водки. Он спрятал ее в брюки, а на вопросы сотрудников отнекивался и вышел. За вором пошел работник магазина и попытался остановить, однако мужчина избил его и скрылся.

Полиция прибыла на вызов и нашла нарушителя, заключила его под стражу по ст. 20. КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. © «Петрозаводск говорит»