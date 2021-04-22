Пьяный мужчина угнал автомобиль своего товарища в Кондопоге

В полицию Кондопоги поступило заявление от 30-летней женщины. Она увидела, как от дома отъезжает автомобиль ее мужа. При этом супруг в это время находился в другом месте и не мог сесть за руль. В это же время другой свидетель рассказал стражам порядка, что одной из машин в городе управляет пьяный водитель, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Информация была передана постам ППС. Через несколько минут автомобиль остановили. Находившийся за рулем 30-летний мужчина имел признаки опьянения, но проходить освидетельствование отказался.

Горожанин рассказал полицейским, что отмечал с приятелем день рождения. Его товарищ испугался, что в процессе застолья потеряет ключи и документы от машины, и отдал их ему на хранение. Спустя какое-то время подозреваемый покинул праздник и уехал на автомобиле своего друга, не спросив разрешения.

Сейчас мужчина арестован на 15 суток за отказ от прохождения медосвидетельствования. Также его подозревают в совершении угона. Фото astrakhan.su