Пьяный мужчина избил полицейских в Карелии

В Кондопожском районе возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в насилии в отношении представителя власти и в публичном оскорблении, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в один из майских вечеров подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения на улице в поселке Березовка. На требование сотрудников полиции пройти с ними в отделение мужчина отреагировал неадекватно. Он оскорбил полицейских, используя нецензурную брань, ударил одного из них ногой по телу, а другому нанес два удара в грудь.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay.com/ToNic-Pics