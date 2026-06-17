Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске

О массовых проверках водителей предупредили в Госавтоинспекции.
В воскресенье, 21 июня, в Петрозаводске водителей будут проверять на трезвость.
Так, за пять месяцев текущего года в карельской столице отстранили от управления более двухсот нетрезвых водителей, 17 из них повторно сели за руль пьяными.
Инспекторы во время рейдов применяют персональные видеорегистраторы. Аудио- и видеозаписи суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.
О нетрезвых водителях горожане могут сообщать дежурному в ГАИ.