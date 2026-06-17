Карелия вошла в число регионов с самыми «богатыми» пенсионерами

Названы регионы, в которых средняя пенсия составила выше 30 тысяч рублей

Фото: Петрозаводск говорит

Средняя пенсия выше 30 тысяч рублей в мае текущего года зафиксирована в 12 регионах страны, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Социального фонда России.

Согласно данным, средняя пенсия более 30 тысяч рублей отмечена на Чукотке (42 264 рубля), в Ненецком автономном округе (38 867 рублей), Камчатском крае (37 662 рубля), Магаданской области (37 497 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (37 090 рублей).

Кроме того, соответствующий размер средней пенсии был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (36 429 рублей), Мурманской области (34 265 рублей), Сахалинской области (33 726 рублей), Якутии (33 712 рублей), Республике Коми (32 262 рубля), Архангельской области (31 728 рублей) и Карелии (31 093 рубля).

За год размер пенсии россиян увеличился почти на две тысячи рублей.