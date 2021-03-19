19 марта 2021, 20:46
Общество

Пьяных водителей будут ловить в выходные в Карелии

Мужчины намного чаще попадаются за рулем в нетрезвом виде в республике

В выходные дни в Карелии пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке на дороге.

По данным ГИБДД, в 2021 году в Карелии от управления транспортом отстранены 25 нетрезвых женщин и 351 мужчина. Среди мужчин чаще всего садятся в нетрезвом виде за руль люди от 30 до 39 лет. Среди женщин - дамы от 25 до 30 лет.

Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый гражданин, сообщив сведения о нетрезвом водителе в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции. Фото d-cd.net

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Метки: 
ГИБДД
пьяный водитель
«Контроль трезвости»
рейд
новости Карелии