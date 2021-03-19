Пьяных водителей будут ловить в выходные в Карелии

В выходные дни в Карелии пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке на дороге.

По данным ГИБДД, в 2021 году в Карелии от управления транспортом отстранены 25 нетрезвых женщин и 351 мужчина. Среди мужчин чаще всего садятся в нетрезвом виде за руль люди от 30 до 39 лет. Среди женщин - дамы от 25 до 30 лет.

Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый гражданин, сообщив сведения о нетрезвом водителе в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции. Фото d-cd.net