Пьяную петрозаводчанку на Ford Focus остановили на трассе «Кола»

Вечером в пятницу, 3 мая, на автодороге «Кола» в Кондопожском районе заметили пьяного водителя. Автоинспекторы получили ориентировку и выехали на поиски, сообщили в официальном паблике полиции Кондопоги.

Вскоре они остановили Ford Focus красного цвета. За рулем была 46-летняя автоледи из Петрозаводска. У нее наблюдались признаки алкогольного опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование женщина отказалась.

В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении, теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль увезли на штрафстоянку. // фото: полиция Кондопоги