Пьяного водителя отстранили от управления сегодня на «Коле»

Сегодня на 479-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе инспекторы ГИБДД отстранили от управления пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы провели освидетельствование 43-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта» с помощью алкотестера, показания прибора соответствовали 0,77 мг/л. В отношении мужчины составлены административные протоколы.

Судьбу автомобилиста решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

ГИБДД попросила жителей Карелии сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 102 и 112. Фото источника