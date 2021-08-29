29 августа 2021, 14:20
Пьяного водителя отстранили от управления сегодня на «Коле»
43-летнему мужчине грозит серьезный штраф и лишение прав за нетрезвую езду
Сегодня на 479-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе инспекторы ГИБДД отстранили от управления пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
Инспекторы провели освидетельствование 43-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта» с помощью алкотестера, показания прибора соответствовали 0,77 мг/л. В отношении мужчины составлены административные протоколы.
Судьбу автомобилиста решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.
ГИБДД попросила жителей Карелии сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 102 и 112. Фото источника