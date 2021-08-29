29 августа 2021, 11:55
Гостей Карелии наказали за опасные обгоны на трассе «Кола»
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют безопасность движения на федеральных дорогах республики
На 447-м километре трассы «Кола» сотрудники ГИБДД Карелии зафиксировали нарушение ПДД гостями республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы установили, что 32-летний житель Москвы и 47-летний житель Мурманска совершили опасный обгон на участке дороги, на котором располагается пешеходный переход.
Мужчинам придется ответить за свой поступок. Им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев. Фото источника