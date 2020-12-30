Путин ввел штрафы за хамство чиновников

Владимир Путин подписал закон об ответственности чиновников за хамство гражданам. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон вводит наказание для госслужащих за оскорбление граждан. За первое нарушение чиновнику будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное - от 100 до 150 тысяч.

Чиновников также могут дисквалифицировать на год, за повторное оскорбление - на два года.

Ранее данный законопроект был принят Госдумой. Фото obzor.press