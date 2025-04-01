Путин утвердил новую памятную дату в России

Владимир Путин включил новую дату в перечень дней воинской славы. Соответствующий закон подписан президентом, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Новым днем воинской славы станет 9 августа. Памятная дата символизирует окончание трехлетней битвы за Ленинград во время Великой Отечественной войны. В этот день в 1944 году была успешно завершена Выборгско-Петрозаводская операция Красной армии, об этом тогда объявил командовавший Карельским фронтом маршал Мерецков.

Ленинградская битва продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и включала оборонительные и наступательные операции советских войск против немецкой группы армий «Север» и финских войск.