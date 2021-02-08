Путин решил в корне изменить финансирование науки из бюджета

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития России, коренным образом изменив подход к финансированию науки из бюджета, сообщает РИА Новости.

На заседании совета по науке и образованию президент подчеркнул, что в этом вопросе нужно учитывать опыт сложных технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства также дал задание своей администрации и кабинету министров изменить механизмы управления научно-технической политикой страны.

«Предлагаю существенным образом изменить формат работы и принципы формирования совета по науке и образованию, включить в его состав членов правительства и Совета безопасности»,

— добавил президент.

По словам Путина, необходимо создать коллектив, который будет работать над тем, чтобы укрепить механизм принятия стратегических решений в сфере научно-технического развития. Также президент поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах. (Фото: nvdaily.ru)