Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Сегодня, 5 октября, отмечается всемирный День учителя. Глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

«Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого»,

- говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также обратился к студентам педагогических вузов, отметив, что от их педагогического мастерства, мудрости, терпения, душевной чуткости и любви к ученикам зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение и к каким нравственным ориентирам будет стремиться.

«Уверен, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию».