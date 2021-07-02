Путин подписал закон, вводящий термин «коньяк России»

Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране можно будет производить «коньяк России». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, появился термин «коньяк» - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет, передает РИА Новости.

Под «коньяком России» понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории страны. Закон также уточняет положения о саморегулировании в отрасли. В России должна появиться единая федеральная саморегулируемая организация (СРО) виноградарей и виноделов , которая будет, в частности, разрабатывать и выдавать сертификаты качества организации, разрабатывать эмблемы (знаки) «Вино России», «Коньяк России» и наделять членов СРО правом использования таких эмблем при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, на 100% произведенных из российского винограда. Также вводится понятие «автохтонное виноделие». Закон также вносит изменения в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя в России.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. (фото rbc.ru)