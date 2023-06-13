Путин оценил необходимость введения военного положения в России

Вводить военное положение в целом по стране нет необходимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Заявление о военном положении президент сделал на встрече с военкорами, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

В своей речи Путин обратил внимание на то, что необходимости вводить военное положение во всей стране в связи с СВО нет, но по некоторым вопросам нужно работать тщательнее. // Фото: kremlin.ru