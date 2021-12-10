Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда

В Петрозаводском городском суде появился новый судья. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Указом Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Петрозаводского городского суда назначена Любовь Давиденкова.

Документ подписан президентом России 8 декабря. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol