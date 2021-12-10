10 декабря 2021, 14:30
Общество

Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда

Президент сделал важное для столицы Карелии назначение

В Петрозаводском городском суде появился новый судья. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Указом Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Петрозаводского городского суда назначена Любовь Давиденкова.

Документ подписан президентом России 8 декабря. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol

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