24 апреля 2024, 21:39
Общество

Путин наградил орденом директора музея-заповедника «Кижи»

Елена Богданова отмечена президентом за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства

Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» директора музея-заповедника «Кижи» Елену Богданову. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Карелии.

Елена Богданова отмечена высокой наградой за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Богданова заняла должность директора музея-заповедника «Кижи» в октябре 2015 года. До этого она была министром культуры РК.  // Фото: kremlin.ru

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Елена Богданова
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