Путин наградил карельского поисковика Александра Осиева

Президент Владимир Путин наградил председателя карельской общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии» Александра Осиева. Его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Лидер государства оценил активное участие жителя Карелии в поисковой работе и заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества. О высокой награде поисковику на своей странице сообщил губернатор.

С 2012 года карельские поисковики обнаружили более двух с половиной тысяч останков воинов, погибших в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Они участвуют в благоустройстве воинских захоронений, ведут электронную базу данных, находят родственников павших бойцов.

Ранее Путин объявил благодарность старшему тренеру сортавальской школы Олимпийского резерва Владимиру Жукову. (фото ria.ru, Алексей Дружинин и vk.com)